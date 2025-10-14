Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Mindelheim: „Bank der Vielfalt“ im Mindelheimer Rathaus

Mindelheim

„Bank der Vielfalt“ im Mindelheimer Rathaus

Das bunte Sitzmöbel soll zu Gesprächen anregen und „wandert“ demnächst durch die ganze Stadt
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Die bunte „Bank der Vielfalt“ steht jetzt im Mindelheimer Rathaus
    Die bunte „Bank der Vielfalt“ steht jetzt im Mindelheimer Rathaus Foto: Joachim Gabriel

    Die „Bank der Vielfalt“ steht jetzt im Mindelheimer Rathaus. Die kunterbunte Bank, die beim Fest der Kulturen in der Mindelheimer Kulturfabrik gestaltet wurde, geht auf eine Idee der Gruppe „Mindelheim hält zam“ zurück und soll zu Gesprächen anregen. In den kommenden Monaten wird sie an verschiedenen Stellen in Mindelheim aufgestellt. Unser Bild zeigt (hinten, von links): Gerhard Wiese (MN hält zam), Michael Egger vom Bauamt, 3. Bürgermeister Roland Ahne und Stadtkämmerer Michael Schindler sowie (vorne, von links): Verena Walsh und Andrea Sander von „Mindelheim hält zam“.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden