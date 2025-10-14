„Bank der Vielfalt“ im Mindelheimer Rathaus

Die „Bank der Vielfalt“ steht jetzt im Mindelheimer Rathaus. Die kunterbunte Bank, die beim Fest der Kulturen in der Mindelheimer Kulturfabrik gestaltet wurde, geht auf eine Idee der Gruppe „Mindelheim hält zam“ zurück und soll zu Gesprächen anregen. In den kommenden Monaten wird sie an verschiedenen Stellen in Mindelheim aufgestellt. Unser Bild zeigt (hinten, von links): Gerhard Wiese (MN hält zam), Michael Egger vom Bauamt, 3. Bürgermeister Roland Ahne und Stadtkämmerer Michael Schindler sowie (vorne, von links): Verena Walsh und Andrea Sander von „Mindelheim hält zam“.

