Batterie aus Motorroller gestohlen

Am Montag gegen 8.30 Uhr hat eine junge Frau ihren Motorroller am Mindelheimer Bahnhof abgestellt - als sie abends gegen 19.30 Uhr wieder damit losfahren wollte, sprang das Fahrzeug nicht mehr an. Wie sich herausstellte, hat ein Unbekannter die Batterie gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen. (mz)