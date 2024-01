Bauernproteste in Mindelheim haben begonnen

Landwirte protestieren gegen Sparmaßnahmen der Bundesregierung - auch in Mindelheim. Wir halten Sie hier über die Bauernproteste auf dem Laufenden.

Die Aktionswoche der Landwirte ist am frühen Montagmorgen gestartet - auch in Mindelheim. Traktoren und Lastwagen stehen bereits auf Straßen und Zufahrtswegen zur Kreisstadt. Die Polizei ist ebenfalls unterwegs.

Die Bauernproteste starteten gegen 5 Uhr morgens

Um kurz vor 5 Uhr fiel der Startschuss - eine Kolonne von Traktoren, die sich nahe Mindelau gesammelt hatte, bewegte sich in Richtung Autobahn. Stadtauswärts sammelten sich Lastwagen und Schlepper in Richtung Apfeltrach.

Gegen 5.30 Uhr haben die Traktoren ihre Formation angenommen, der Verkehr steht stadtauswärts in Richtung Autobahn-Anschlussstelle. Die Abfahrten der Autobahn sind frei, sodass sich kein Rückstau bilden kann. Die Auffahrten auf die A96 in beide Richtungen sind gesperrt. Der Verkehr fließt noch zwischendurch, die Spur nach Mindelheim ist frei.

Die Polizei war gerade vor Ort und hat mit den Landwirten gesprochen. Die Stimmung ist friedlich und ruhig.

Seit circa 6 Uhr ist neben der Kreuzung bei Schragl und Grob (Fellhornstraße/Bad Wörishofer Straße/Allgäuer Straße) auch die Baywa-Kreuzung (Landsberger Straße/Allgäuer Straße/B16) in Mindelheim dicht. Vereinzelt kommen noch einzelne Autos durch. Die Traktoren stehen auch auf der Brücke in Richtung Mattsies sowie am Kreisverkehr beim Wertstoffhof in Mindelheim.

Zahlreiche Bauern protestieren auf Mindelheims Zufahrtsstraßen

Die Landwirte achten eigenen Angaben zufolge stark darauf, dass eine Rettungsgasse freigehalten wird. Fahrzeuge, die etwa im Kreisverkehr stehen, seien mit einem Fahrer oder einer Fahrerin besetzt und könnten schnell auf die Seite gefahren werden.

Warum die Landwirte in Mindelheim protestieren

Die Landwirte protestieren gegen die Sparmaßnahmen der Bundesregierung, unter anderem was die Steuerbegünstigungen beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer betrifft. Auch wenn der Bund den Bauern inzwischen ein Stück weit entgegengekommen ist, halten die Landwirte an den Aktionen fest. So ist etwa für Montag, 8. Januar, eine Kundgebung in München geplant, am Mittwoch, 10. Januar, eine große Demo in Augsburg.

Die Mindelheimer Firma Grob hatte bereits am Freitag ihre Mitarbeitenden gebeten, am Montag daheim zu bleiben, weil man von einem "großen Verkehrschaos" in Mindelheim ausgehe.

Protestaktion Landwirte Mindelheim am 8.1.2024 Wie diese Karte zeigt, die das Maristenkolleg Mindelheim herausgab, sollen am Montag ab 5 Uhr morgens sämtliche Zufahrtsstraßen nach Mindelheim von Landwirten im Zuge der Protestaktionen gesperrt werden. Foto: Maristenkolleg

An den Grund- und Mittelschulen im Unterallgäu soll der Unterricht stattfinden, Lehrkräfte wurden vom Schulamt gebeten, sich rechtzeitig auf den Weg zur Arbeit zu machen. Das Maristenkolleg und die Maria-Ward-Realschule haben kurzfristig am Sonntagabend bekanntgegeben, dass auf Online-Unterricht umgestellt wird.

In Wiedergeltingen trafen sich die Bauern zu einer Mahnwache

Bereits am Freitag hatte es bei Wiedergeltingen eine Mahnwache gegeben. Rund 50 Traktoren standen an der A96 zwischen Buchloe und Wiedergeltingen. Mit Blinklichtern und Plakaten parkten sie auf einem Feldweg parallel zur Autobahn, sodass ihre Botschaften gut gesehen werden konnten. "Stirbt der Bauer, stirbt das Land" war da zu lesen oder "Mir reicht's! Politik fährt das Land an die Wand".

Bereits am Abend des 18. Dezembers hatten sich Landwirte in Mindelheim zu einer Demonstration getroffen: