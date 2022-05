Zwei Frauen verletzen sich bei Fahrradunfällen und kommen ins Krankenhaus

Eine 61-Jährige und eine 82-Jährige sind bei Unfällen vom Fahrrad gestürzt und haben sich dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurden.

Zwei Frauen sind bei Fahrradunfällen in Mindelheim und bei Breitenbrunn verletzt worden.

Am Montagnachmittag wollte eine 82-Jährige in der Bad Wörishofer Straße in Mindelheim von der Fahrbahn auf den Radweg wechseln. Bevor sie über den abgesenkten Bordstein fuhr, stürzte sie nach rechts vom Fahrrad, heißt es im Polizeibericht. Die Frau verletzte sich am rechten Ellenbogen und Knie und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

Eine 61-Jährige stürzte am Sonntag mit dem Fahrrad

Ebenfalls im Krankenhaus endete der Radausflug einer 61-Jährigen am Sonntag. Sie fuhr mit ihrem Pedelec durch Bedernau/ Baumgärtle. Kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Arlesried blieb sie vermutlich am Randstein hängen und stürzte alleinbeteiligt auf den Gehweg, heißt es im Polizeibericht.

Es bestand der Verdacht, dass sich die Frau den rechten Ellenbogen gebrochen hat. Sie prallte auch gegen eine Mauer - ihr Fahrredhelm verhinderte aber schlimmere Kopfverletzungen. Die 61-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, sie sollen sich unter der Telefonnummer 08261/7685-0 melden.