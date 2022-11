Hinter den Kulissen: Wie das Holzbaur-Haus zum Kleinod wird

Noch wird im Haus des Ehrenbürgers Holzbaur gearbeitet. Aber schon jetzt sind viele Details zu sehen, die dem Palazzo eine besondere Note geben. Ein Baustellenbesuch.

Im Jahr 2010 war Mindelheims Ehrenbürger Erwin Holzbaur im Alter von 83 Jahren verstorben. Er war wie kaum ein zweiter Mindelheimer eng mit seiner Heimatstadt verbunden. Für sein Mindelheim, für die kulturellen Schätze, setzte sich Holzbaur Zeit seines Lebens ein. Nicht nur das: Er vererbte sein Haus im italienischen Stil eines Palazzo mit Garten und altem Baumbestand an die Stadt Mindelheim. Dieses Erbe lassen seit einem Jahr die neuen Eigentümer Susanne Steinel und Raimund Gabriel aufpolieren. Die Baustelle geht voran und schon jetzt erkennt man viele Details, die das Haus zu einem ganz besonderen Kleinod machen.