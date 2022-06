Bei der Blutspende in Mindelheim treffen sich die Lebensretter

Im Mindelheimer Forum kommen regelmäßig besondere Wohltäter zusammen. Warum ihnen das ein gutes Gefühl gibt.

Sommer, Sonne, gute Laune: Das Leben ist zurück. Aber es hat eine bittere Note. Seit die Corona-Regeln gelockert wurden, sind wieder mehr Menschen unterwegs. Das heißt auch: Es passieren wieder schlimme Verkehrsunfälle wie zuletzt am Wochenende mit zwei schwer verletzten Motorradfahrern in Ottobeuren und Eppishausen. Und weil wegen der Corona-Pandemie Abertausende von Operationen verschoben werden mussten, fehlt es in den Kliniken nun auch deshalb an lebensrettendem Blut.

Die meisten kommen auch in Mindelheim regelmäßig zum Blutspenden

Montag, 15.30 Uhr, Forum Mindelheim. Ein Grüppchen von zehn Frauen und Männern hat sich vor dem Eingang versammelt. Es ist der Tag vor dem Weltblutspendetag am 14. Juni. Die Tür geht auf, und es gibt für alle ein großes Gefühl als Geschenk. Sie tun Gutes, helfen Menschen in Not. Es ist wie ein Klassentreffen der Lebensretter. Die meisten kommen regelmäßig zum Blutspenden. Frauen dürfen das bis zu viermal im Jahr machen, Männer sogar sechsmal. Fotografieren lassen will sich aber kaum einer. Und auch die Helferinnen und Helfer geben sich kamerascheu, fast so als gingen sie einer zwielichtigen Arbeit nach. Auch ein Arzt, dessen Mund- und Nasenschutz lässig unter der Nase hängt, lehnt ein Foto ab.

MZ-Redakteur Johann Stoll macht mit und lässt sich sogar fotografieren. Foto: Johann Stoll

Dabei hat hier niemand etwas zu verbergen. Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes hilft Leben retten. Er hat wie alle vier Wochen wieder einmal Station im Mindelheimer Forum eingelegt. Die Helfer kommen gerne hierher, weil es in Mindelheim eine große Bereitschaft zum Mitmachen gibt. Aber auch der Stadt Mindelheim ist das Rote Kreuz dafür dankbar, den großen ebenerdigen Saal nutzen zu dürfen. Die Fläche wird auch gebraucht für die gut zehn Liegen, an denen Blut abgenommen wird.

Es fehlt überall an Blut und Blutspendern

Michael Schröter vom Kreisverband ist für den Blutspendedienst im Unterallgäu zuständig. Er sagt, diese Woche sind noch Pfingstferien, und da ist der Reisehunger bei vielen nach den Beschränkungen der Corona-Zeit besonders groß. Auch deshalb, weil Meer und Berge locken, fehlt es bundesweit an Spendern und somit an lebenswichtigen Blutkonserven. 140 bis 160 Frauen und Männer kommen im Schnitt alle vier Wochen zum Blutspenden in Mindelheim vorbei. Während des Lockdowns waren es über 200 und nahmen das gute Gefühl mit nach Hause, etwas für die Allgemeinheit getan zu haben. „Wer von der Polizei angehalten wurde, für den gab es dafür sogar Lob“, erzählt Schröter.

Michael Schröter Foto: Johann Stoll

Blut ist immer knapp. Es kann nur begrenzt aufbewahrt werden. 42 Tage maximal kann es gelagert werden. Wenn in den Medien über ein großes Unglück berichtet wird wie jüngst vom Bahnunfall in Garmisch-Partenkirchen, machen sich mehr Menschen auf den Weg und wollen mit ihrer Blutspende anderen helfen. Da wird vielen klar, dass es auch sie jederzeit treffen kann, sagt Schröter.

Der Ablauf ist straff durchorganisiert. Gleich am Eingang befindet sich die Anmeldung. Regelmäßige Blutspender zücken ihren Blutspendeausweis. Die Registrierung ist dann in wenigen Sekunden erledigt. Dann sind die Spender gefordert. Sie füllen ein Blatt aus, in dem Erkrankungen abgefragt werden, ob man sich länger im Ausland aufgehalten hat und falls ja, wo. Aber auch die Einnahme von Medikamenten wird erfasst. Sollte dort etwas vermerkt werden, ist einer der drei anwesenden Ärzte gefragt. Die Mediziner haben eine Liste, auf der genau vermerkt ist, welche Medikamente es verhindern, dass Blut gespendet werden darf.

An einer der Stationen wird es dann zum ersten Mal ernst. Eine der Helferinnen pikst in den linken Mittelfinger. Sofort ist der benötigte Bluttropfen zu sehen. Damit wird der Eisenwert des Blutes gemessen. Bei Männern muss er bei 13,5 oder darüber liegen, bei Frauen bei 12 oder höher. Ist der Wert zu niedrig, darf nicht gespendet werden.

Dann ist der Arzt dran. Er misst die Temperatur und den Blutdruck des Spenders. Wenn es da keine Auffälligkeiten gibt, geht es weiter an eine der Liegen, wo das Blut abgenommen wird. Ein kleiner Piks, rund zehn Minuten warten, und dann ist der Beutel mit 500 Millilitern Spenderblut gefüllt. Tut nicht weh. Und wer Blut nicht sehen kann, kann ja woanders hinschauen.

Zum Abschluss bekommt jeder Blutspender in Mindelheim eine stärkende Brotzeit

Zur Stärkung bekommt jede Spenderin und jeder Spender zum Schluss eine kleine Brotzeittüte in die Hand gedrückt, darf eine Müslibox mitnehmen und sich ein Spielzeug aussuchen. Wer darauf verzichtet, der erntet allerdings völliges Unverständnis. „Aber Sie haben doch einen Anspruch darauf!“, ruft einer der Helferinnen des Frauenarbeitskreises fast empört aus. Für sie aber ist es völlig selbstverständlich, alle vier Wochen Dienst für andere zu schieben. Alles für Gottes Lohn.