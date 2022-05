Bei dieser Ausstellung ist Berühren ausdrücklich erwünscht

Plus Markus Brinker zeigt seine Holzskulpturen im Salon des Mindelheimer Kunstvereins.

Erstmals präsentiert der Holzkünstler Markus Brinker eine Einzelausstellung im Mindelheimer Kunstverein, das ist deshalb erwähnenswert, weil somit die Skulptur im Mittelpunkt steht. „Schwünge“ heißt die Schau. „Ich wollte sehr gern den ganzen Raum nützen, Objekte so stellen, dass man sie von allen Seiten betrachten kann.“