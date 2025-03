Bei „Jazz isch“ kann jeder Abend zum musikalischen Höhepunkt werden

Die 32. Mindelheimer Jazztage „Jazz isch“ stehen vor der Tür und Organisator Peter Schmid freut sich „auf absolut Hochkarätiges mit einer ordentlichen Prise Überraschendem“. Jeder Abend könne zu einem Höhepunkt des Festivals werden, findet Schmid.

Die erste Band bei „Jazz isch“ begeistert auch Menschen, die mit Jazz nichts am Hut haben

Zum Festivalauftakt am Donnerstag, 3. April, im Stadttheater Mindelheim wird traditionell ein Blechbläserquintett um Johannes Steber das Stück „Kraken“ von Chris Hazel erklingen lassen, mittlerweile die heimliche Hymne der Jazztage. Danach wird das Tingvall Trio das Festival eröffnen. Dafür gibt es noch Karten. Das Trio um den schwedischen Pianisten Martin Tingvall mit Omar Rodriguez Calvo (Bass) und Jürgen Spiegel (Schlagzeug) hat es geschafft, in über 20 Jahren eine besondere Erfolgsgeschichte zu schreiben: mehrere Echo-Jazzpreise, unzählige Jazz Awards und eine ganze Serie von Nummer-Eins-Alben in den Jazz-Charts. Der Bayerische Rundfunk nennt das Trio schlicht „Kult“. Peter Schmid freut und verspricht: „Das Trio zaubert einen unverwechselbaren Sound und begeistert auch Menschen, die mit Jazz nichts am Hut haben.“

Vom Freitagabend (4. April) verspricht sich Schmid „einen absoluten Höhepunkt der Festival-Geschichte“. Zu Gast ist Noa. Die amerikanisch-jemenitisch-israelische Sängerin hatte schon Duette mit Stevie Wonder oder Andrea Bocelli, trat vor Päpsten und im Weißen Haus auf. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Am Samstag, 5. April, in der Dampfsäg in Sontheim verspricht Schmid einen „tanzbaren Abend“. Es gastieren Norlyz feat. Malika Alaoui. „Die Gruppe zeigt, wie brillant Jazz und Techno zusammengehen“, so Schmid. Für das Konzert gibt es noch Karten.

Die Jazz-Sängerin Mica Millar hat eine ganz besondere Soulstimme

Zum Abschluss tritt dann am Sonntag, 6. April, die Britin Mica Millar mit ihrer besonderen Soulstimme in der Dampfsäg auf. Sie veröffentlichte 2022 ihre erste Platte „Heaven Knows“ und die positiven Kritiken überschlagen sich geradezu. Der Abend ist bereits ausverkauft.

Im Rahmenprogramm gibt es bei freiem Eintritt auf vielfachen Wunsch am Sonntag (ab 11 Uhr) in der Dampfsäg erneut einen Jazz-Frühschoppen mit der Jazzkur BigBand der Städtischen Sing- und Musikschule Bad Wörishofen unter der Leitung von Klaus-Jürgen Hermannsdörfer.

Karten im Vorverkauf gibt es beim MZ Kartenservice Mindelheim (Telefon: 08261/991375) oder Bad Wörishofen (Telefon: 08247/35035) sowie bei der Dampfsäg Sontheim (Telefon: 08336/226).