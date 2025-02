Bei „Mindelheim hält zam“ dreht sich alles um die Demokratie

Kurz vor der Bundestagswahl rückte das Bündnis „Mindelheim hält zam“ noch einmal das Thema Demokratie in den Mittelpunkt und veranstaltete einen Diskussionsabend im Hotel „Alte Post“. Vertreter aus Politik, Kirche, Bildung, Kultur und Sport schilderten ihre jeweilige Betroffenheit durch das Anwachsen von rechtsextremen Bestrebungen in Politik und Gesellschaft. Alle betonten die Wichtigkeit eines demokratischen Umgangs im gesellschaftlichen Miteinander. Die Veranstalter zeigten sich sehr zufrieden, weil so viele Teilnehmer gekommen waren, und die Gäste hoben hervor, dass ein offener Austausch wie an diesem Abend ihnen Hoffnung gebe.

