Bei vier Einbrüche in Mindelheim entstand ein erheblicher Sachschaden

In vier Ladengeschäfte in der Mindelheimer Innenstadt ist eingebrochen worden. Der Sachschaden ist teils erheblich.

In der Nacht auf Freitag haben drei Läden in der Mindelheimer Innenstadt ungebetenen Besuch bekommen. Für ein viertes Geschäft lässt sich die Tatzeit lediglich zwischen Donnerstag und Sonntag festmachen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wurden zwei Läden in der Maximilianstraße, ein Geschäft in der Kornstraße und eines in der Bahnhofstraße heimgesucht. Betroffen waren zwei Bäckereien, ein Lederwarengeschäft und ein Raumausstatter.

Wie so oft ist der Sachschaden größer als die Beute. Am schwersten getroffen hat es das Raumausstattungsgeschäft. Hier liegt der Schaden laut Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten bei rund 15.000 Euro. Hier kamen die oder der Täter nicht in das Gebäude. Bei den anderen Betrieben liegt der Schaden jeweils bei 1000 Euro. Auch das Lederwarengeschäft hielt dem Einbruchsversuch stand. Aus den Bäckereien sind jeweils vierstellige Bargeldbeträge gestohlen worden. Beschädigt wurden Türen und Fenster.

Die Kripo Memmingen hat Spuren der Taten vor Ort gesichert. Sie bittet Zeugen, die Auffälligkeiten zwischen Donnerstag in den Abendstunden und Freitagfrüh beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter Tel. 08331/1000.