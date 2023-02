Beim Faschingsumzug der Mindelonia gratulierten sich die Narren

Nach zwei Jahren Pause fand in Mindelheim wieder ein Faschingsumzug statt, bei der die Narren nicht nur die Mindelonia hochleben ließen.

Endlich wieder einmal ausgelassen Fasching feiern! Zwei Jahre lang mussten die Maschkera in der Kreisstadt warten, bis sie es mal wieder richtig krachen lassen konnten. Am Gumpigen Donnerstag war es soweit: Vom großen Gaudiwurm, der sich mit 36 Zugnummern durch die Stadt wälzte, hagelte es Bonbons und regnete es Konfetti.

Am Straßenrand lagen sich die Närrinnen und Narren singend, tanzend und jubelnd in den Armen und gratulierten sich zum Namenstag. Die Mindelonia brachte die Welt einmal mehr ins närrische Lot.

Zahlreiche Prinzenpaare, Wagen und Fußgruppen kamen nach Mindelheim

Die bunt maskierten Zaungäste huldigten Prinzenpaaren aus nah und fern mit einem dreifach donnernden „Eviva Mindelonia“ und anderen närrischen Schlachtrufen, wohl wissend, dass die wildesten Tage in der fünften Jahreszeit die letzten sind. Zwischen prunkvoll gestalteten Motivwagen und Prinzenkarossen ließen Gardemädels die Röcke fliegen, trieben Fußgruppen, Hexen und Clowns mit dem Publikum ihr Possenspiel und machten die Straßen unsicher. Mit von der Partie beim Faschingsendspurt waren unter anderem die Kleinen der Kindertagesstätte Christoph Scheiner. Mit ihren Eltern waren sie als gruselige Schlossgeister unterwegs.

141 Bilder So bunt war der große Faschingsumzug in Mindelheim Foto: Franz Issing

Als Doktor Z. Ukunft machte sich Landrat Alex Eder viele Gedanken um den Medizinstandort Mindelheim. Unter das bunte Narrenvolk mischte sich auch Petra Müller, die Präsidentin der närrischen europäischen Gemeinschaft. Sie wurde mit großem Hallo gefeiert.

Der Faschingsumzug geriet einige Minuten ins Stocken

Ins Stocken geriet der Zug einige Minuten als ein Wagen der „FF Gabilo am Bach“ im Oberen Tor stecken blieb und nur mit großer Mühe von den Ordnungskräften durchgeschleust werden konnte.

Die närrische Karawane war so recht nach dem Geschmack der Zuschauer, die nach dem Zug in den Mindelheimer Gaststätten zünftig weiter feierten oder am Abend im Forum beim Lumpenball.