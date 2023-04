Mindelheim

12:00 Uhr

Beim Fastenbrechen lassen die Ehrengäste den Kindern den Vortritt

Plus In der Moschee in Mindelheim haben sich 200 Gäste zum Fastenbrechen mit einem Sterne-Koch getroffen. Als Erstes kamen kleine Fußballer in den Genuss.

Etwa 200 Gäste waren geladen zum Fastenbrechen in die Moschee in Mindelheim. Der Fastenmonat Ramadan dauert vier Wochen lang, noch bis zum 21. April. Gefastet wird von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang. Die vom Vorsitzenden von Ditib (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) Mindelheim, Alettin Özdemir, geladenen Gäste mussten deshalb bis 19.53 Uhr warten, da ging die Sonne an diesem Tag in Mindelheim unter.

In der Küche im Kellergeschoss der Moschee wurden die letzten Vorbereitungen getroffen, ein Sterne-Koch war extra aus der Türkei angereist und half den Frauen der Gemeinde bei der Zubereitung des Mahls. Zuerst bedient wurden dann aber nicht die Ehrengäste – der seit 22. Dezember in München amtierende türkische Generalkonsul Sualp Erdogan mit seinem Religionsattaché Ahmet Tanis und dem im türkischen Konsulat in München für Außenbeziehungen zuständigen Beauftragten Murtaza Arslan.

