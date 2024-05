Beim Thema Inklusion in der Ausbildung gibt es noch Luft nach oben

Rund 50 Lehrkräfte der Unterallgäuer Mittelschulen diskutieren mit Wirtschaftsvertretern über Anforderungen, um Jugendliche mit Förderbedarf erfolgreich ins Berufsleben zu führen

„Inklusion ist in Deutschland noch nicht angekommen“, davon ist Marianne Mayer überzeugt. Die Vorsitzende des Inklusionsbeirates Unterallgäu und ihre Mitstreiter werden täglich mit Beispielen konfrontiert, in denen Menschen mit Handicap in ihrem Leben eingeschränkt werden: sei es eine unüberwindbare Schwelle für Rollstuhlfahrer oder eine gescheiterte Ausbildung aufgrund fehlender oder mangelhafter Förderung am Arbeitsplatz.

Um die Relevanz des Themas gerade an der Schnittstelle von Schule und Beruf zu verdeutlichen und auch die jeweiligen Stellen zusammenzubringen, luden Inklusionsbeirat, der Arbeitskreis SchuleWirtschaft sowie das Schulamt zum gemeinsamen Austausch ein.

Es gibt auch im Unterallgäu vielfältige Fördermöglichkeiten

Was brauchen Inklusionsschüler, um eine duale Ausbildung zu bekommen, erfolgreich zu absolvieren und dann im Job zu bestehen? Dieser Frage widmeten sich Praktiker wie Ulrich Schöneich von der Berufsschule Mindelheim, Maria Zinkler von der Förderberufsschule Ursberg, sowie Stella Schmitt und Agnes Hölzler von der Berufsfachschule. Sie beleuchteten das Zusammenspiel der Regel- mit den Förderberufsschulen und zeigten Wege auf, um Jugendlichen mit zusätzlichem Förderbedarf bei ihrem Start ins Berufsleben bestmöglich unter die Arme zu greifen – etwa über die individuelle Hilfestellung durch den Mobilen Sonderpädagogischen Dienst, der auch in Mindelheim und Memmingen zur Verfügung stehe. „Wenn nur ein Lehrling durch unser Zutun seine Ausbildung schafft, ist bereits viel erreicht“, so Zinkler.

Tipps aus der Praxis hatten auch die Vertreter der heimischen Wirtschaft für die rund 50 Lehrkräfte der Unterallgäuer Mittelschulen mitgebracht. Sie machten deutlich, dass man dringend genügend Vorlaufzeit brauche, egal ob es um einen Ausbildungs- oder einen Praktikumsplatz geht.

Trotz Fachkräftemangel: Es kommt beim Job noch immer auf die Kompetenz an

„Der allseits propagierte Fachkräftemangel suggeriert, dass Bewerber jederzeit anfange können, in ihrem Traumjob zu arbeiten“, betonte etwa Elisabeth Bichler von der Glass Bauunternehmung. „Natürlich ist aber nach wie vor die Kompetenz für den Beruf ausschlaggebend.“ Mit Florian Rauch und Andreas Jedelhauser von den Grob-Werken sowie Georg Sailer vom Großhandelsunternehmen Konrad Kleiner war sie sich einig, dass Jugendliche idealerweise ein Jahr im Voraus ihre Bewerbung einreichen und hierin auch von den Lehrern entsprechend angetrieben werden sollten. Der Vorlauf sei für Inklusions- und Risikoschüler umso wichtiger, um gegebenenfalls nötige Fachstellen einzubinden. Sie regten auch einen sogenannten „Teacher’s Day“ an, bei dem Lehrer bei den Betrieben gezielt Anforderungen an Ausbildungsberufe direkt aus der Praxis erleben könnten, was für eine realistische Beratung der Schülerinnen und Schüler nützlich sein könne.

In einigen Schulen klappt die Zusammenarbeit mit Firmen schon sehr gut

Dass die Zusammenarbeit mit den Unternehmen bereits durchaus fruchtbar sei, machte Dennis Huber deutlich und belegte das am Beispiel der Mittelschule Legau: „Sechs Partnerbetriebe ermöglichen unseren Jugendlichen hier ab der 7. Klasse regelmäßig Einblicke in den Berufsalltag und bieten eine breite Auswahl an Praktikumsplätzen an“, berichtete der Pädagoge.

Kritik wurde schließlich auch in der abschließenden Diskussionsrunde laut: „Ich war entsetzt, dass sowohl Handwerkskammer als auch IHK keine eigene Abteilung mehr für Inklusion betreiben“, bemängelte Marianne Mayer, die gerne Vertreter der beiden Kammern zum Austausch eingeladen hätte. Kreisrätin Agnes Schragl versprach, dieses dringende Anliegen an die jeweiligen Stellen weiterzuleiten.

Dass der Inklusionsbegriff zudem mitunter zu breit gefasst sei. Menschen mit Behinderung und solche mit charakterlicher Mängellage und erhöhtem erzieherischem Aufwand würden gleich gesetzt, war aus dem Plenum zu hören. Lucia Scherr, Regierungsschuldirektorin a. D. stimmte dem zu und ermutigte, genau hinzuschauen: „Wir müssen Jugendliche so begleiten, dass ihre individuellen Stärken gegenüber Defiziten und Problemen überwiegen“, sagte sie. „Inklusion gelingt dann, wenn der junge Mensch im Beruf sinnvoll und zufrieden in die Gesellschaft integriert werden kann.“