Bekannte Mode-Kette interessiert sich für Techno-Markt in Mindelheim?

Plus Im März war für den Expert-Techno-Markt in Mindelheim Schluss. Zuerst wollte der Drogeriemarkt Müller übernehmen. Jetzt ist ein anderer Händler im Gespräch.

Der Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss hatte sich erneut mit der Liegenschaft Techno-Markt zu befassen. Heuer im zeitigen Frühjahr ging der Wunsch nach einer Nutzungsänderung im Rathaus ein, nachdem der Elektrofachmarkt sein Geschäft in Mindelheim eingestellt hatte. Der Drogeriemarkt Müller wollte seinen Standort in der Mindelheimer Innenstadt aufgeben und ins Gewerbegebiet umziehen.

Das hat die Einzelhändler in der Altstadt ebenso alarmiert wie Bürgermeister Stephan Winter und die Stadträte. Denn allen war klar: Wenn die Altstadt den Müller-Markt verliert, fehlt einer der wichtigsten Magnete in der Innenstadt. Mit dem Einzelhandelskonzept des Jahres 2009 hatte die Stadt aber ein Instrument geschaffen, solche Nutzungsänderungen auf die Folgen für die Altstadt hin prüfen zu lassen.