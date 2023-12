Mindelheim

Bereitschaftspraxis in Mindelheim bis 1. Februar 2024 geschlossen

Wegen Probleme an der Heizung muss die Bereitschaftspraxis in Mindelheim ab sofort schließen.

Die KVB-Bereitschaftspraxis Mindelheim in der Reinpoldstraße 5 muss ab sofort bis zum 1. Februar 2024 wegen technischer Probleme an der Heizung geschlossen werden. Das teilte die Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) mit. Neue Räume am Klinikum Mindelheim würden in den kommenden Wochen eingerichtet. Die Patienten werden bis dahin gebeten, direkt auf die ihnen bekannten Bereitschaftspraxen der Region (wie Kaufbeuren, Landsberg oder Memmingen) auszuweichen. Unter www.116117.de oder www.bereitschaftsdienst-bayern.de kann man sich zu den Öffnungszeiten und allen weiteren Bereitschaftspraxen in Bayern informieren. Auch das „Patienten-Navi" unter www.116117.de hilft bei der eigenen Einschätzung der Symptome und der geeigneten Behandlungspfade. Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist der Notarzt unter 112 zu rufen Die Bereitschaftspraxen der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) sind bayernweit die zentralen Anlaufstellen für Patienten, wenn diese außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten eine ambulante medizinische Versorgung benötigen. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist erreichbar unter der kostenfreien Rufnummer 116117 und ist zu unterscheiden von der notärztlichen Versorgung. Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist immer der Notarzt – unter der Rufnummer 112 – zu verständigen. (mz)

