Hubschrauber bringt schwer verletzten Radler ins Krankenhaus

Ein Radler ist in Bergerhausen mit dem Fahrrad gestürzt und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Er kam mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Ein schwerer Fahrradunfall hat sich am frühen Samstagnachmittag in Bergerhausen ereignet: Laut Polizei fuhr ein 45-Jähriger nach dem Einkaufen mit einem schweren Rucksack die abschüssige Straße "Im Tirol" in Bergerhausen hinab. Als er nach links abbiegen wollte, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte in der Einmündung zu Boden. Er prallte mit dem Kopf gegen den Bordstein und verletzte sich dabei schwer. Laut Polizei trug er keinen Helm. Um die Kopfverletzungen schnellstmöglich zu behandeln, kam ein Hubschrauber und brachte den Mann in ein Allgäuer Krankenhaus. Am Rad entstand ein minimaler Schaden in Höhe von rund 50 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein Fahrradhelm Leben retten kann, "auch auf kurzen Strecken!" (mz)