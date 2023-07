Berufsschüler kommen mit Traktoren zur Schule

Um dem letzten Schultag an der Berufsschule hatten sich angehende Landwirte diese Aktion ausgedacht. Bereits am 1. August geht die Ausbildung aber praktisch weiter.

Ein eindrucksvoller Konvoi moderner landwirtschaftlicher Zugmaschinen bewegte sich kürzlich durch Mindelheim. Ziel war die Berufsschule, wo die Fahrzeuge im Hof an der Teckstraße Aufstellung nahmen. Die Schülerinnen und Schüler des Berufsgrundschuljahres 2022/23 hatten sich diese Aktion ausgedacht, um so, in Absprache mit der Schulleitung, dem letzten Schultag einen gebührenden Rahmen zu verleihen. Ein Jahr lang hatten die 19 Auszubildenden zuvor gemeinsam die Schulbank gedrückt, um die Grundlagen der Landwirtschaft zu erlernen.

Zur Ausbildung der angehenden Landwirtinnen und Landwirte gehören neben berufsfeldübergreifenden Lerninhalten wie Deutsch und Sozialkunde auch fachspezifische Fächer wie Ökologie, Erzeugung pflanzlicher und tierischer Produkte, Agrartechnik sowie Betriebsführung. Hinzu kommt ein zweiwöchiger Grundlehrgang in Tierhaltung sowie ein dreiwöchiger Lehrgang in Landtechnik mit Lerninhalten wie Schleppertechnik, Schweißen und Maschinenkunde.

Die Ausbildung der Landwirte geht schon am 1. August weiter

Bevor die Absolventen des Berufsgrundschuljahres ihre Zeugnisse erhielten, durften sie jedoch noch ihre Projektarbeit vorstellen, die ihnen von der zuständigen Berufsgenossenschaft – der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) – zur Aufgabe gemacht wurde. In dieser Projektarbeit ging es darum, die Sicherheit am Hof zu verbessern. In seinen einleitenden Worten hob Michael Miller von der BG die Wichtigkeit solcher Maßnahmen hervor. So betonte er, dass es in der Landwirtschaft allein im vergangenen Jahr 55 tödliche Unfälle gegeben hatte – 22 davon im Bereich Forstwirtschaft. Einen besonderen Stellenwert maß er dabei dem Bereich Leitern bei, die zwar nur mit zwei bis drei Prozent am Unfallgeschehen beteiligt sind, aber 20 Prozent der Schadenssumme ausmachen. Es verwundert daher nicht, dass das Thema Leitern, beziehungsweise Treppen auch einen Großteil der Verbesserungsmaßnahmen bei den Teilnehmern ausmachte.

Robin Immerz aus Mattsies erzielte mit seiner Treppe zum Heuboden den ersten Platz. Platz zwei ging an Leonhard Lutz aus Lannenberg mit seinem Geländer an der Hocheinfahrt und dem Boden im Gebäude. Den dritten Platz belegte Johannes Leinsle aus Türkheim mit seiner Treppe zum Kran. Platz vier sicherte sich Tobias Güthler aus Oberkammlach mit seinem Karren zum Kälbertransport. Den fünften Platz belegte Johannes Schneider aus Unterwiesenbach mit seiner Treppe über dem Kälberstall zur Strohabwurfluke.

Nach einem Gruppenfoto am Schulhof und anschließender Zeugnisvergabe wurden die Absolventinnen und Absolventen schließlich nach Hause entlassen. Doch während die meisten anderen Schülerinnen und Schüler sich nun auf die großen Sommerferien freuen können, geht es für die angehenden Landwirtinnen und Landwirte bereits am 1. August mit der Ausbildung weiter. Dem BGJ schließen sich nun zwei Ausbildungsjahre am Hof an. Hierbei wechselt der Großteil der Auszubildenden nach einem Jahr den Ausbildungsbetrieb, um auch sämtliche Facetten der Landwirtschaft – von Ackerbau bis Viehzucht – kennenzulernen.

