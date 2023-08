Betonmischer prallt in Mindelheim in ein Auto

In Mindelheim wurde ein Auto nach dem Zusammenstoß mit einem Betonmischer in ein anderes Fahrzeug geschleudert.

Betonmischfahrzeug ist in Mindelheim mit einem Auto zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 13 Uhr auf der Allgäuer Straße. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, habe der Lkw-Fahrer an der Kreuzung mit der Industriestraße die Vorfahrt nicht beachtet.

Das Auto wurde durch den Aufprall gegen einen weiteren Wagen geschleudert. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit etwa 6500 Euro. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. (mz)