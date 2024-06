Betrüger gibt sich am Telefon als Polizist aus

Das vermeintliche Opfer erkannte die Betrugsmasche und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Ein Mann hat der Mindelheimer Polizei mitgeteilt, dass er einen betrügerischen Anruf erhalten habe, bei dem der Anrufer vorgab, ein Beamter der Polizei Mindelheim zu sein. Der vermeintliche Polizist suchte nach einer Person, die für die Tante des Angerufenen bürgen sollte, die einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und derzeit in Untersuchungshaft sei. Da der Anrufer zunehmend aufdringlicher wurde, beendete der Geschädigte das Telefonat und verständigte die Polizei. Eine Nachfrage bei der Tante ergab, dass alles in Ordnung ist. Laut Polizei hatte der Betrüger offenbar eine kürzlich veröffentliche Todesanzeige genutzt, um Informationen über Namen und Verwandtschaftsverhältnisse zu erfahren. Diese Informationen verwendete er in dem Telefonat, um einen glaubhaften Eindruck zu erwecken und den Geschädigten zu täuschen, der sich wegen des Trauerfalls in einem emotionalen Ausnahmezustand befand. (mz)