Betrunkene Autofahrerin kommt von der Straße ab

22-Jährige verliert die Kontrolle über ihren Wagen, rammt die Leitplanke und wird schwer verletzt.

Eine 22-jährige Frau war am Mittwochabend mit ihrem Auto bei Mindelheim auf der alten B16 in Richtung Oberauerbach unterwegs. Kurz hinter der Abzweigung zur Mindelburg geriet der Wagen ins Schlingern und rammte die gegenüberliegende Leitplanke. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen, an Auto und Schutzplanke entstand ein Schaden von 3000 Euro.

Nach dem Unfall bei Mindelheim wurde der Verursacherin eine Blutprobe entnommen

Laut Polizeibericht war die Frau betrunken, ihr wurde eine Blutprobe entnommen, um den Grad der Alkoholisierung festzustellen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Mindelheim, ein Rettungswagen und ein Notarztwagen des BRK. (mz)