Betrunkene verursacht Unfall und flüchtet

Nach einem Unfall auf der B16 bei Mindelheim wählte ein Autofahrer den Notruf und teilte mit, dass die Unfallverursacherin zugegeben habe, betrunken zu sein. Noch während der Geschädigte mit der Einsatzzentrale telefonierte, fuhr die Frau davon, ohne jegliche Angabe ihrer Personalien. Der Mann hatte sich jedoch das Kennzeichen gemerkt und die Polizei traf die Fahrerin an der Halteradresse an. Ein Atemalkoholtest ergab über zwei Promille, weswegen die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Frau wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit und Unfallflucht angezeigt. (mz)

