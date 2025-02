Betrunkener beißt seinen Kontrahenten

Beim Faschingstreiben in Mindelheim ist am frühen Donnerstagabend ein betrunkener 26-Jähriger gestürzt und hat sich dabei an der Lippe und an den Zähnen verletzt. Bei der Polizei gab er an, man habe ihn geschubst. Die weiteren Umstände werden derzeit noch ermittelt. Rustikal zur Sache ging es später dann zwischen zwei 21 Jahre alten Freunden auf dem Lumpenball. Beide waren betrunken, gerieten aneinander und verletzten sich bei der Prügelei gegenseitig. Laut Polizei hat einer eine Beule am Hinterkopf, der andere eine Bisswunde am Oberarm. (mz)

Ulf Lippmann

Faschingstreiben

Mindelheim