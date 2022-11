Betrunkener greift in Mindelheim Jugendliche und Polizisten an

Ein Randalierer am Mindelheimer Bahnhof sitzt jetzt im Gefängnis. Zuvor schlug er zwei Jugendliche und griff auch Polizisten an.

Polizeieinsatz am Bahnhof von Mindelheim, dort würde ein Betrunkener randalieren, hieß es zuvor. Der Mann habe Streit mit zwei Jugendlichen gesucht und nach ihnen geschlagen, berichtet die Polizei. „Beide wurden am Kopf getroffen, blieben aber unverletzt“, berichtete die Polizei am Wochenende zu dem Vorfall, der sich bereits am Donnerstagnachmittag ereignet hatte.

Zudem habe der Mann abgestellte Fahrräder beschädigt. Als die Polizei eintraf, war der Mann bereits weg. Eine Streife fand ihn wenig später aber in Mindelau. Die Polizisten nahmen den Mann fest. Er musste zur Blutentnahme mitkommen. Freiwillig tat er das aber nicht. Der Mann habe sich heftig gewehrt und musste gefesselt werden, teilt die Polizei mit. Dabei habe er nach einem Polizisten getreten.

Nach dem Angriff am Bahnhof von Mindelheim stellte sich heraus, dass sich der Betrunkene illegal in Deutschland aufhält

Später stellte sich heraus, dass der Mann mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Zudem sei er ohne gültiges Reisedokument nach Deutschland eingereist und deshalb illegal im Land. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann daher am nächsten Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen ihn erließ. Zwischenzeitlich sitzt der Mann in einem Gefängnis. (mz)

