Betrunkener Randalierer beschädigt ein Auto

Bei einer Festnahme in Mindelheim wurde ein Mann aggressiv und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Passanten meldeten sich am Dienstagabend bei der Polizei in Mindelheim und teilten mit, dass in der Trettachstraße ein Mann auf ein geparktes Auto einschlägt. Vor Ort verhielt sich der betrunkene Mann den Polizisten gegenüber aggressiv. Der Mann beleidigte die Polizisten und stritt die Vorwürfe gegen ihn ab. Die Beamten konnten ihn aber beruhigen und in Gewahrsam nehmen. An dem geparkten Auto entstand laut Polizei nur ein geringer Schaden. Weil der Mann unter Alkoholeinfluss mit einem E-Scooter unterwegs war, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und leiteten auch ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (mz)