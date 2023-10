Betrunkener verursacht Unfall: 17.000 Euro Schaden

Am frühen Samstagmorgen hat ein Betrunkener in Mindelheim zwei Autos angefahren und sich anschließend davongemacht. Ein Zeuge hatte den Unfall jedoch beobachtet.

In der Ramminger Straße in Mindelheim hat ein Autofahrer am frühen Samstagmorgen einen Unfall verursacht, bei dem neben seinem eigenen auch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf rund 17.000 Euro. Ein Zeuge beobachtete, dass sich der Mann davonmachte, ohne sich um den Schaden zu kümmern, und verständigte die Polizei. Sie fand ihn ganz in der Nähe des Unfallortes – und schnell auch den Grund für den Unfall: Der Mann war betrunken. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. (mz)