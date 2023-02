Betrunkener verursacht Unfall an einer Ampel

Beim Zurücksetzen hat ein Autofahrer einen anderen Wagen übersehen. Weil er getrunken hatte, hat der kleine Unfall für den Mann große Folgen.

Ein 52-jähriger Autofahrer fuhr von der A96 an der Anschlussstelle Mindelheim ab und ordnete sich auf der Rechtsabbiegespur an der dortigen Ampel ein. Als der Mann sich kurzfristig umentschied und auf den Linksabbiegestreifen wechseln wollte, setzte er zurück und übersah ein hinter ihm wartendes Fahrzeug. Am Auto der Geschädigten entstand laut Polizei ein Schaden von rund 1000 Euro.

Der Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über ein Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, er durfte nicht weiterfahren. (mz)