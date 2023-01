"Bevölkerungswachstum im Unterallgäu ist eine Herausforderung, kein Problem"

Plus In den nächsten 20 Jahren wird das Unterallgäu enorm wachsen. Über die Herausforderungen, die das mit sich bringt, sprachen wir mit Landrat Alex Eder.

Herr Landrat, freuen Sie sich über die vielen neuen Unterallgäuer, die da kommen werden?



Alex Eder: Diese Medaille hat zwei Seiten. Natürlich ist es einerseits eine positive Botschaft, dass wir als Region so attraktiv sind und die Menschen zu uns kommen wollen. Das ist stark. Andererseits bringt das auch Herausforderungen mit sich.