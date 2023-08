Mindelheim

vor 32 Min.

Wo bleibt der Bike-Park? Alpenverein ist von Stadt Mindelheim enttäuscht

Einen Pumptrack wie in Wiggensbach wünschen sich Velo-Club und Alpenverein für die Mindelheimer Schwabenwiese.

Plus Ein Bike-Park sollte auf der Schwabenwiese entstehen. Der Stadtrat war im Dezember 2021 dafür, der Alpenverein freudig gestimmt. Warum sich bisher nichts getan hat.

Von Johann Stoll

Radfahren erfreut sich seit einigen Jahren steigender Beliebtheit. Dazu beigetragen haben auch sogenannte Bike-Parks oder Pumptracks. Das sind künstlich angelegte Hügel, auf denen sich Sportler mit Mountainbikes austoben können. Vor allem Kinder und Jugendliche begeistern solche Anlagen. Einen solchen Pumptrack sollte es auch in Mindelheim geben.

Nach der Euphorie für den Bike-Park in Mindelheim passierte nichts mehr

Das jedenfalls war das Signal, das von der Stadtratssitzung vom 13. Dezember 2021 ausgegangen war. Also vor mehr als eineinhalb Jahren hatten der Alpenverein Mindelheim und der Velo-Club ihr Projekt „Bike-Park Schwabenwiese" vorgestellt. Die Firma Schneestern aus Durach erstellte dazu eine Vorplanung. Gregor Podlesny präsentierte die Bikeanlage. Der Stadtrat stimmte dem Vorhaben zu und die Vorplanung sollte in die Planung zum Ausbau der Schwabenwiese einfließen. Dazu übermittelten die Firma Schneestern die Vorplanung digital an die Stadt.

