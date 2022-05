Bilder des verstorbenen Wolfgang Gerle werden für die gute Sache verkauft

Der in Mindelheim aufgewachsene Bruder von Stadtrat Michael Gerle hat rund 100 Werke hinterlassen. Sie werden jetzt verkauft - für den guten Zweck.

Kunstfreunde, aufgepasst: An diesem Wochenende, 7. und 8. Mai, besteht die einmalige Gelegenheit, Bilder des ursprünglich aus Mindelheim stammenden Künstlers Wolfgang Gerle zu erstehen. Der Verkauf von rund 100 Bildern findet im kleinen Saal des Mindelheimer Forums statt. Der Erlös geht als Spende zu gleichen Teilen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und an die Hilfsorganisation Humedica in Kaufbeuren.

Wolfgang Gerle war gelernter Schriftsetzer. An der Rabenbauer-Schule in München hat er Grafik studiert. Viele Jahre war er als Werbegrafiker mit dem Typostudio in München und Germering selbstständig. Einige Jahre war er Inhaber der Kunst-Galerie in Herrsching am Ammersee. Gerle war auch Dozent am Lehrstudio für Grafik in München. In seinem Ruhestand hat er sich intensiv mit freier Kunst beschäftigt.

Wolfgang Gerle starb mit 78 Jahren und hinterließ rund 100 Bilder

Im vergangenen Jahr ist Wolfgang Gerle im Alter von 78 Jahren an den Folgen eines Unfalls in Germering bei München gestorben. Seinem Bruder Michael Gerle hat er rund 100 Bilder hinterlassen. Diese Bilder will Stadtrat Michael Gerle nun für wohltätige Zwecke abgeben. Sein Bruder hat zeit seines Lebens leidenschaftlich gerne gemalt.

Es sind sehr unterschiedliche Werke in verschiedenen Techniken entstanden. Einige sind in Acryl, andere in Öl gefertigt. Auch Bleistiftzeichnungen sind darunter, ebenso Aquarelle. Einzelne Werke sind aus Holzstücken zusammengefügt und dann bemalt worden.

Eigentlich sollten die Bilder in Mindelheim ausgestellt werden

Wolfgang Gerle war im Kunstverein Germering aktiv. Seinen Plan, seine Bilder auch in Mindelheim auszustellen, konnte er nicht mehr umsetzen. Die beiden Kunstvereine in Mindelheim und Germering hatten bereits Kontakte geknüpft, dann kam der folgenschwere Unfall des Malers dazwischen.

Michael Gerle will die Bilder zu zuvor festgelegten Preisen abgeben. Er stellt sich vor, dass größere Werke 100 Euro das Stück einbringen sollen und die kleineren 50 Euro. Die Bilder werden am Samstag von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr verkauft.