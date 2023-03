Mindelheim

Bischof Bertram Meier weiht neue Orgel in St. Stephan ein

Bischof Bertram Meier weihte die neue Orgel in der Pfarrkirche St. Stephan in Mindelheim im Beisein der evangelischen Pfarrerin Kaitia Frey. Beim anschließenden Konzert zog Kirchenmusiker Michael Lachenmayr alle Register des kleinen Instruments.

Die vormals evangelische Orgel gibt nun in der katholischen Mindelheimer Stadtpfarrkirche den Ton an. Einen heiteren schlug Bischof Bertram Meier in seiner Predigt an.

Die neue Chororgel in St. Stephan erwies sich schon nach ersten Hörproben als eine große Bereicherung des kirchenmusikalischen Lebens und auch als "Dienerin der Liturgie". Bischof Bertram Meier weihte die kleine Schwester der großen Orgel und übernahm auch die Schirmherrschaft für die diesjährigen Stephanuskonzerte. Recht feierlich ging es bei der Pontifikalvesper zu, die viele Gläubige, darunter auch Vertreter von Kirche, Wirtschaft und Politik, nun mit ihm feierten. Zu den Ehrengästen gesellte sich auch Kaitia Frey, die Pfarrerin der evangelischen Erlösergemeinde in Mindelheim.

