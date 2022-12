Bischof dankt Schwestern aus Nigeria für ihren Mut

Bei einem Festgottesdienst voller Lebensfreude begrüßt Bischof Bertram Meier die Ordensfrauen aus Nigeria in Mindelheim.

„Die Schwestern aus Nigeria sind nicht nur Arbeitskräfte, sie bringen auch viel Farbe in das kirchliche Leben von Mindelheim“, sagte Bischof Bertram Meier beim Begrüßungsgottesdienst für drei afrikanische Ordensfrauen, die sich künftig um die Bewohner im Senioren-Zentrum St. Georg kümmern. Bei der Messe, die Meier mit 20 Schwestern des Ordens „Daughters of Mary Mother of Mercy“ in der ehemaligen Klosterkirche der Congregatio Jesu (Maria Ward) feierte, gedachte er auch der verfolgten Christen in Nigeria und bescheinigte den Ordensfrauen: „Euer Statement für den Glauben ist ganz schön mutig. Welcome in der Diözese Augsburg und in Mindelheim!“

Dekan Andreas Straub betonte „Mit der Errichtung einer Niederlassung der nigerianischen Ordensgemeinschaft wird ein neues Kapitel im Ordensleben und in der Glaubensgeschichte Mindelheims aufgeschlagen.“ Herzlich willkommen hieß die Schwestern aus Afrika im Namen von 16.232 Mindelheimern auch Bürgermeister Stephan Winter.

Auch im Mindelheimer Seniorenzentrum St. Georg wurden die Schwestern mit offenen Armen empfangen

Angesichts des von den Ordensfrauen mit afrikanischen Instrumenten und Gesängen mitgestalteten Gottesdienstes, bei dem auch mächtig getrommelt wurde, schwärmte der Rathauschef: „So eine freudige Eucharistiefeier habe ich noch nie erlebt“. Dies sah auch Caritas-Geschäftsführerin Brigitta Hofmann so. „Mithilfe der Pflegekräfte aus Nigeria können wir auch unser christliches Profil in St. Georg schärfen“, bemerkte sie.

Nach der Messe, an der auch Schwester Esther, die ehemalige Oberin des Konvents „Congregatio Jesu“ in Mindelheim, teilnahm, überreichte Dekan Straub Schwester Rosecarmel, der nigerianischen Regionaloberin einen großen Schlüssel aus Hefeteig sowie einen „deutsch-schwäbischen“ Sprachführer. Für Bischof Bertram hatte der Stadtpfarrer ebenfalls einen Hefezopf in Form eines Hirtenstabes mitgebracht. „Ich hoffe, dass ihr unter meinem Krummstab gut leben könnt“, sagte der Oberhirte und die Regionaloberin versprach: „Wir werden unser Bestes tun.“ Nachdem der Bischof die neuen Wohnräume der Schwestern gesegnet hatte, wurden sie auch im Seniorenzentrum St. Georg mit offenen Armen empfangen.