Blechschaden nach Parkremplern: Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwei Autos beschädigt und sind verschwunden. Wer hat etwas gesehen?

Die Mindelheimer Polizei sucht zwei Autofahrer, die in Mindelheim abgestellte Autos beschädigt und sich dann abgesetzt haben. Der erste Fall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag zwischen 12.15 und 16 Uhr. Das geparkte Auto wurde vermutlich von einem roten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3500 Euro. Der Wagen war laut Polizei im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Imbisses in der Kaufbeurer Straße und bei einem Tanzstudio in der Nebelhornstraße geparkt. Einen Tag später, am Samstag zwischen 13.45 Uhr und 16.45 Uhr verursachte ein Autofahrer offenbar beim Aussteigen auf einem Parkplatz in der Landsberger Straße einen Schaden an dem daneben stehenden Auto und machte sich aus dem Staub. In beiden Fällen bittet die Polizei Mindelheim (Telefon 08261/76850) um Zeugenhinweise. (mz)