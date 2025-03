Böse Frühlings-Überraschung: Gartenbank geklaut

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei Mindelheim darauf hin, dass hochwertige Gegenstände im Garten nach Möglichkeit gegen Diebstahl geschützt werden müssen. Am Mittwoch meldete eine Anwohnerin der Mattsieser Straße in Mindelheim den Diebstahl einer Holzbank aus ihrem Vorgarten. Auf der hauseigenen Überwachungskamera, welche lediglich den Vorgarten filmte, war zu sehen, wie eine weibliche Täterin in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen drei Uhr morgens die Bank entwendete. Die Täterin trug hierbei einen langen und hellen Mantel. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 zu wenden. . Ferner weist die Polizei Mindelheim im Zuge des Diebstahlschutzes darauf hin, insbesondere hochwertige Gegenstände im Garten nach Möglichkeit gegen eine Wegnahme zu schützen (PI Mindelheim)

