Mindelheim

20:00 Uhr

Bremst die Stadt Mindelheim bei der Windkraft?

Auch in einem Wald östlich von Mindelheim sollen sich einmal Windräder drehen. Bis es so weit ist, könnten allerdings noch Jahre ins Land gehen.

Plus Bürgermeister Winter ist nicht nur Anwalt der Bürger. Er versteht sich auch als Lobbyist des Energieversorgers VWEW. Das könnte zu Verzögerungen bei der Planung führen.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Die immens gestiegenen Stromkosten machen nicht nur jedem Privathaushalt zu schaffen. Sie bringen auch Firmen in ernsthafte Schieflage. Einige im Raum Mindelheim halten deshalb nach Alternativen für günstigeren Strom Ausschau. Ihr Vorstoß, vier bis fünf Windkraftanlagen im Wald östlich von Mindelheim zu bauen, findet auch in der Lokalpolitik viel Zuspruch. Hinzu kommen könnte in etwa dieselbe Zahl auf Tussenhausener Flur. Bis von dort aber umweltfreundlicher und günstigerer Strom fließt, werden noch Jahre ins Land gehen. Als Bremser könnte ausgerechnet die Stadt Mindelheim in Erscheinung treten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen