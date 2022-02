Brenzlige Situationen: Mindelheimer Polizist erzählt von Einsätzen

Das Berufsrisiko bei der Polizei ist hoch. Wie die heikelsten Momente eines Mindelheimer Kommissars aussahen.

Die tödlichen Schüsse auf eine junge Polizistin und ihrem Kollegen im rheinland-pfälzischen Landkreis Kusel schockierte Anfang vergangener Woche die Nation. Dass eine allgemeine Verkehrskontrolle so schrecklich endet, ist eine Horrorvorstellung für alle Polizistinnen und Polizisten im Streifendienst. Patrick Schweighart ist seit 2004 bei der Polizei. Der 39-jährige Kommissar der Mindelheimer Inspektion hat schon einige brenzlige Situationen erlebt.

„Es hat mich mehr mitgenommen, als ich dachte“, sagt er zu den Geschehnissen in Rheinland-Pfalz. „Das Gehirn hat zu arbeiten angefangen.“ Er ist Vater von zwei Kindern, „da beschäftigt mich das natürlich“, sagt er. Dazu komme noch seine Partnerin, die sich täglich Gedanken mache, wenn er den Dienst antritt.

Ein prägendes Ereignis mit einem Messer

Früher war er in München bei der Bereitschaftspolizei: „Da habe ich viele Einsätze erlebt. Auch solche, bei denen jemand mit dem Messer vor mir stand.“ Einmal habe der Abstand zwischen beiden Parteien lediglich rund eineinhalb Meter betragen. „Das ist bei einem Messerangriff nicht viel.“ Als Antwort darauf habe er seine Pistole gezogen und mit deren Gebrauch gedroht. „Dann hat er das Messer aber Gott sei Dank zur Seite geschmissen.“ Für ihn sei das „eines der prägendsten Ereignisse“ seiner Laufbahn gewesen. Es habe ihn an seine Grenze gebracht. Aber „da kam die Erkenntnis: Ich funktioniere in solchen Situationen.“

Auch körperliche Gewalt, ganz ohne Gefahr durch Waffen, sei ein großes Problem. Der Kommissar habe einst mit einer psychisch kranken Person umgehen müssen, die ihre Familie bedroht habe. Die Polizei musste die Person in einen anderen Raum bringen, was diese nicht widerstandslos geschehen ließ.. „Da habe ich mich in den Weg gestellt und musste die Person gewaltsam zu Boden bringen“, sagt Schweighart.

Ein Mann mit Samuraischwert auf der Autobahn

„Wir hatten auf der Autobahn auch mal jemanden, der ein Samuraischwert auf dem Rücken trug“, erzählt er. Der Mann sei auf dem Seitenstreifen herumgelaufen, was auch den Polizeieinsatz ausgelöst hatte. „Wir haben ihn mit massiver Gewalt zu Boden bringen müssen“, sagt der Kommissar.

Danach der große Schock: „Das Schwert war richtig scharf.“ Eigentlich seien die Beamten damals eher von einer Requisite ausgegangen, nicht von einer geschliffenen Waffe. Doch dass erst im Nachhinein herauskommt, was hätte passieren können, sei im Polizeialltag keine Seltenheit. Das ist auch einer der Gründe, weshalb Polizistinnen und Polizisten nahezu immer ihre Schutzkleidung tragen, erklärt Dagmar Bethke, Leiterin der Mindelheimer Polizeiinspektion. Sie könne zwar verstehen, dass sich einige Menschen davon „auf den Schlips getreten fühlen“.

Mindelheimer Inspektionsleiterin: "Die größte Gefahr ist die Routine."

Wie die jüngsten Ereignisse zeigten, könne jedoch jederzeit etwas passieren - auch wenn bei einer alltäglichen Verkehrskontrolle niemand damit rechne, mit einer Waffe bedroht zu werden, so Dagmar Bethke. „Die größte Gefahr ist die Routine“, sagt sie. Trotzdem sei den Einsatzkräften immer klar, dass es sich in den allermeisten Fällen nicht um Straftäter handle, sondern um friedliche Mitmenschen, die ihrem Alltag nachgehen.

Gefahr droht aber in den seltensten Fällen von Schusswaffen, wie Patrick Schweighart erklärt.. „Das typische Tatmittel sind Hieb- und Stichwaffen“, sagt er. Damit seien nicht nur Messer gemeint, sondern auch Schraubenzieher und andere Gegenstände, die Menschen eigentlich nicht als Waffe bei sich tragen. „Es mag banal klingen, aber wir sind auch nur Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und abends gesund wieder nach Hause kommen wollen“, sagt der Polizeikommissar.

Einsätze werden schon in der Ausbildung "geprobt"

Eigensicherung habe im Allgemeinen eine hohe Priorität im Polizeidienst, wie Inspektionsleiterin Bethke erklärt. Auch die Ausbildung der Nachwuchskräfte habe sich im Vergleich zu früher „massiv verbessert“. Verschiedene Situationen würden zuvor anhand von Praxisbeispielen geprobt, von der allgemeinen Verkehrskontrolle bis hin zum Amoklauf.

Dadurch würden viele gefährliche Situationen erst gar nicht entstehen. Und: „Angst ist kein guter Ratgeber, sondern Vorsicht“, sagt Bethke. „Denn Angst lähmt.“