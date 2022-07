Brigitte Luther verlässt das Mindelheimer Maristenkolleg

Brigitte Luther ist so etwas wie der ruhende Pol am Gymnasium in Mindelheim. Ein Gespräch über ihre Zeit an der Schule und ihre Zukunftspläne.

Schlechte Noten können Eltern schon mal nervös machen und Kindern seelischen Kummer bereiten. Der Schulalltag bietet immer wieder Anlässe für solche Stimmungsschwankungen. Da ist es gut, wenn jemand natürliche Autorität ausstrahlt und immer mit großer Contenance die Nerven behält. Brigitte Luther hat diese Gabe. Mögen die Sorgen noch so groß scheinen, die Studiendirektorin am Maristenkolleg hatte immer die richtige Botschaft parat, die da lautet: Das kriegen wir schon.

In den allermeisten Fällen ist ihr und ihren Kolleginnen und Kollegen das auch gelungen. Natürlich gibt es immer wieder auch mal schwierige Fälle zu lösen, räumt sie ein. Und auch mit jedem Schüler oder jeder Schülerin in all den 29 Jahren, die sie am Maristenkolleg unterrichtet, sei sie nicht gleich gut klargekommen. Anspruchsvoll seien manche Eltern geworden, wie sie das diplomatisch zurückhaltend formuliert. In mancher Hinsicht also ist das Lehrerleben kein lustiger Job.

Die Schule war für Brigitte Luther immer Berufung

Für Brigitte Luther aber war Schule immer Berufung. Sie hätte sich keinen schöneren Beruf vorstellen können. Mit Kindern arbeiten, sich über deren Lernfortschritte freuen, das hat ihr immer große Freude bereitet. Deutsch, Geschichte und Sozialkunde unterrichtet sie, wobei sie ein besonderes Faible für Geschichte hat. Besonders interessiert sie die Zeit der Weimarer Republik, in der eine unglaubliche Aufbruchstimmung zu spüren gewesen sei.

Aber auch Deutsch hat ihr immer gut gefallen. Nur das Korrigieren der Schulaufsätze war ein oft mühseliges Geschäft. Gefragt nach ihrem Lieblingsbuch nennt sie „Sie kam aus Mariupol“ von Natascha Wodin. Aber auch den serbischen Autor Alexander Tisma schätzt sie sehr. Das sind alles Autoren, die es nicht in den Lehrplan der bayerischen Gymnasien geschafft haben.

Ende des Monats nun ist Schluss mit Schule. Brigitte Luther tritt mit 66 Jahren ihren Ruhestand an. Eigentlich hätte sie schon zum Halbjahr aufhören können. Sie wollte aber ihren letzten Abiturjahrgang noch gut zu Ende bringen. Auch hier hat sie Deutsch, Geschichte und Sozialkunde gegeben. Dabei ist ihr dieser Jahrgang, ihr letzter, ganz besonders ans Herz gewachsen, ebenso wie ihr erster Leistungskurs an der Schule. Das war 1997/98. Geschichte und Sozialkunde hat sie damals unterrichtet. Dazu zählten auch zwei unvergessliche Studienfahrten nach Bonn und Straßburg. Auch eine Fahrt ins Konzentrationslager Auschwitz in Polen stand damals auf dem Programm. Beim Schulwerk der Diözese war man die vergangenen Monate froh, die erfahrene Lehrerin noch einige Monate länger in der Schulleitung zu wissen. Vor einem Jahr war Beate Merkel als Schulleiterin des Gymnasiums Gottfried Wesseli nachgefolgt. Da kann etwas Routine nicht schaden. Die Zuneigung beruht auf Gegenseitigkeit. „Ich bin sehr glücklich, dass ich hier arbeiten kann“, sagt Luther über das Maristenkolleg.

Brigitte Luther stammt aus Hohenlohe in Franken. Sie ist evangelisch. An der katholischen Maristenschule habe das aber nie eine Rolle gespielt. Als sie eingestellt wurde, wurde ihr deutlich signalisiert, dass damit niemand ein Problem habe.

Ihr Mann war am Türkheimer Gymnasium tätig

Das Schulwerk selbst hat dann aber doch ein paar Jahre gebraucht, bis es Brigitte Luther in die Schulleitung berief, der mit Martin Weiß-Paschke ein zweiter Franke angehört. Wer ganz an die Spitze wollte, musste katholisch sein. Brigitte Luther hat Lehramt in den Fächern Deutsch, Geschichte und Sozialkunde in Würzburg studiert. Sie hat beide Staatsexamen mit Bravour abgeschlossen. Als ihr Mann Hartmut nach Türkheim ans Gymnasium versetzt wurde, war für sie anfangs keine Stelle frei. Sie war dann erst einmal an der Berufsschule Bad Wörishofen im Einsatz. Angehende Köche und Hotelfachleute hat sie in den Fächern Deutsch und Sozialkunde unterrichtet.

Über Bruno Trieb, den früheren Leiter der Volkshochschule Mindelheim, kam sie zum Maristenkolleg. Trieb war dort stellvertretender Schulleiter. Sie hat sich gleich gut in der Schule aufgehoben gefühlt, dass sie auch später nie auch nur einen Gedanken daran verschwendet hat, die Schule zu wechseln.

Jetzt heißt es Abschied nehmen. Eine kleine Feier ist noch im Kreis ihrer Kolleginnen und Kollegen geplant, mit denen sie guten Kontakt pflegt. Eigentlich war ihr das zu viel Aufhebens um sie. „Ich will nichts, ich brauche nichts“, sagt sie. Den Kontakt zu einigen Kolleginnen und Kollegen will sie aber halten. Jetzt will sie erst einmal Abstand gewinnen. Ihre zwei Söhne leben in Berlin. Ihr Mann und sie wollen sie besuchen. Und im Herbst steht eine Reise in die Slowakei an.

Die Länder Ost- und Mitteleuropas haben es Brigitte Luther schon immer angetan. Die alten Städte Wismar oder Stralsund an der Ostsee begeistern sie, aber auch St. Petersburg oder Moskau. Magisch angezogen haben sie auch die Städte im Osten Deutschlands nach der Wende. Jahr für Jahr haben sie und ihr Mann in den Ferien Städte in der früheren DDR besucht. Die Stadtkerne sind zwar in der Zeit des Sozialismus verfallen. Heute sind sie aber schön hergerichtet und der Beton-Modernismus des Westens blieb ihnen erspart.

Reisen und Radeln stehen jetzt auf dem Plan von Brigitte Luther

Die eine oder andere Reise innerhalb Europas haben sie sich vorgenommen. Und auch auf dem Fahrrad wird man Brigitte Luther wohl hin und wieder antreffen. Aber auch ihre Gymnastikabteilung in Rammingen kann gewiss sein, dass ihre Leiterin Luther gerne weitermacht. Und irgendetwas Ehramtliches nimmt sie sich auch noch vor. Nicht nur am Maristenkolleg werden sie sie vermissen.