Buchverlosung: Mehr als nur ein Bodensee-Krimi

Die Mindelheimerin Tina Schlegel beschäftigt sich in ihrem Buch mit rechten und frauenfeindlichen Netzwerken im Internet – und deren Auswirkungen auf die Realität.

Wer auf den letzten Drücker noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, kann zum neuesten Kriminalroman über Kommissar Sito und sein Team greifen, den die Mindelheimer Autorin Tina Schlegel jüngst veröffentlicht hat. Und wer ganz viel Glück hat, gewinnt bei uns sogar eins der Bücher mit dem Titel „Tief am Grund des Sees“.

Die Polizisten aus Konstanz haben gerade erst eine dramatische Geiselnahme an der Universität hinter sich, da warten schon die nächsten Fälle auf sie: Eine fünfköpfige Familie ist urplötzlich verschwunden, nur die Meerschweinchen sind noch im Haus geblieben und werden von einem Unbekannten versorgt. Zudem taucht eine Leiche im Wasser auf. Gibt es einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen – und wenn ja welchen?

In dem Krimi von Tina Schlegel geht es auch um Incels

Welche Rolle spielen rechte Netzwerke, Reichsbürger und Incels, also Männer, die unfreiwillig sexuell enthaltsam leben und ihre Frauenfeindlichkeit offen im Netz zur Schau tragen? Und wie ist dieser Gruppe mit rechtsstaatlichen Mitteln überhaupt beizukommen? Verzwickten Fragen wie diese stellen sich die Protagonisten in Schlegels Buch immer wieder, während sie Schritt für Schritt einer Lösung des Falls näherkommen, die mit einem Verbrechen zu tun hat, das sich bereits viele Jahre zuvor zugetragen hat. Am Ende beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, um Leben zu retten. Es bleibt spannend bis zur letzten Seite.

Gewinnen Sie einen der Bodensee-Krimis von Tina Schlegel

Wir verlosen fünf Krimis „Tief am Grund des Sees“ von Tina Schlegel unter allen Einsendungen bis Mittwoch, 21. Dezember, um 12 Uhr. Schreiben Sie uns mit dem Betreff „Bodensee-Krimi“ eine E-Mail mit Ihrem Namen und Telefonnummer oder per Post an die Mindelheimer Zeitung, Dreerstraße 6, 87719 Mindelheim.

