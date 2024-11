Parkplätze, Geschäfte und Nachtleben: Das wünschen sich die Mindelheimer

Ein C&A? Ein Nachtclub? Oder einfach mehr Parkplätze? In der Mindelheimer Innenstadt stehen Ladenflächen leer und Gastronomien schließen. Hier muss sich etwas verändern, da sind sich die Mindelheimerinnen und Mindelheimer einig. Im Anschluss an unseren Artikel über die Attraktivität der Mindelheimer Innenstadt bekamen wir zahlreiche Vorschläge, was sich die Anwohner für ihre Stadt wünschen würden. Bei vielen Themen stimmen die Bürger überein, bei anderen gehen die Meinungen auseinander.

Sina-Lara Nachtrub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis