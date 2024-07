Bürgergemeinschaft spendet Bänke für Kornstraße

Um den Platz am Ende der Kornstraße vor dem Westernacher Tor noch einladender zu gestalten, hat die Bürgerstiftung Mindelheim zwei Bänke gespendet. „Dabei handelt es sich wie bei allen Bänken in der Stadt um sehr robustes und beständiges Material“, so Sabine Filser vom Sachgebiet „Stadtplanung“. Bürgermeister Dr. Stephan Winter dankte Kurt Stempfle (Mitte), dem Vorsitzenden der Mindelheimer Bürgerstiftung, herzlich für die Spende.

