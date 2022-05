Bürgermeister Winter ist seit 20 Jahren im Dienst

Stephan Winter ist seit 20 Jahren Bürgermeister von Mindelheim. An seinen ersten Tag kann er sich noch gut erinnern.

Er selbst wäre wohl gar nicht erst auf die Idee verfallen, dieses Datum vor 20 Jahren könnte der Erwähnung wert sein. Und so begann Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter die jüngste Sitzung des Bauausschusses eigentlich wie immer: Er zählte seine Schäfchen durch, vermerkte Abwesenheiten und erwähnte Ersatzleute. Aber etwas war dann doch anders. Der Rathauschef freute sich sichtlich daran, dass es doch nicht umsonst gewesen war, dass er an der Silvesterkirche hatte einen Zettel anbringen lassen mit dem Hinweis, dass diesmal wieder im Rathaus getagt wird. Ein Stadtrat war tatsächlich automatisch in Richtung Silvestersaal gelaufen.

Der Amtsantritt von Bürgermeister Stephan Winter fiel mit dem 140. Geburtstag der Mindelheimer Feuerwehr zusammen

An den 1. Mai 2002 erinnerte dann CSU-Fraktionschef Christoph Walter. Das war der Tag, an dem Stephan Winter sein Bürgermeisteramt in Mindelheim angetreten hat. Seither ist er immer wieder gewählt worden. Zuletzt fand sich nicht einmal mehr ein Gegenkandidat. Walter überbrachte seinen persönlichen Dank an seinen Parteifreund und fügte an, dass die Stadt sich unter der Führung von Winter gut entwickelt habe. Winter freute sich sichtlich, auch darüber, dass ihn zuvor bereits einige direkt angesprochen und ihm gratuliert hatten. Der Bürgermeister kann sich natürlich noch bestens an seinen ersten Tag in Mindelheim erinnern. Damals war mächtig viel los in der Stadt. Die Freiwillige Feuerwehr hatte ihren 140. Geburtstag gefeiert.