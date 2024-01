Mehr Einwohner, weniger Schulden: In Mindelheim scheint es bestens zu laufen

Die Stadt hat auch in diesem Jahr wieder viel vor, damit Bürgerinnen und Bürger weiterhin gut und gern in Mindelheim leben.

In Mindelheim lässt es sich gut und sicher leben. Diesen Eindruck zumindest vermittelten Bürgermeister Stephan Winter und die Leiterin der Polizeiinspektion Mindelheim, Dagmar Bethke, in der Bürgerversammlung der Stadt. Darin blickte Winter vor rund 40 Interessierten nicht nur auf das vergangene Jahr zurück, sondern gab auch einen Ausblick auf die wichtigsten Projekte in diesem.

Als Beispiele für kostenträchtige Investitionen nannte er den Umzug der Kindertagesstätte "Miteinander" ins ehemalige Maria-Ward-Kloster sowie die Generalsanierung der Bücherei, die sich nicht länger aufschieben lasse. Schon in wenigen Wochen sollen die Kisten gepackt werden und Bücher, Zeitschriften, CDs und Spiele übergangsweise in die Ausstellungsräume im Colleghof umziehen, so Winter. Er stimmte die Nutzerinnen und Nutzer darauf ein, dass der Betrieb während der Sanierung zwar erhalten bleibe, aber wohl nicht im bisherigen Umfang. Eine Alternative könnte die Onleihe Schwaben sein, die im vergangenen Jahr bereits 19.000 Entleihungen verzeichnete.

Mindelheim hat laut Bürgermeister Winter nur noch einen kleinen finanziellen Spielraum

Weil die Stadt weiter wächst - 2023 lebten 16.664 Menschen in Mindelheim – muss zudem auch die Infrastruktur weiter mitwachsen: Die Stadt will im Mindelheimer Norden eine neue Grundschule sowie einen Kindergarten bauen. Die Sanierung der Gerberstraße sowie des Bauhofs, die bereits im vergangenen Jahr Thema waren, sollen aus Kostengründen jedoch weiter aufgeschoben werden. Steigende Personal- und Energiekosten sowie die allgemeine Teuerungsrate ließen der Stadt in diesem Jahr nur mehr einen kleinen finanziellen Spielraum, so Winter.

Gleichzeitig betonte er aber auch, dass diese auch im vergangenen Jahr wieder "vernünftig gehaushaltet" habe. Die Einnahmen seien nicht so stark eingebrochen, wie zunächst befürchtet. Lediglich die Gewerbesteuereinnahmen sanken um 900.000 Euro und auch für dieses Jahr rechnet die Stadt mit einem weiteren Rückgang auf dann rund acht Millionen Euro. Auf die geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 286.000 Euro konnte die Stadt 2023 trotzdem verzichten und schaffte es zugleich, ihren Schuldenstand auf rund 4,8 Millionen Euro zu senken. Zum Jahresende hatte sie rund 12,4 Millionen Euro auf der hohen Kante.

2023 besuchten mehr Gäste Mindelheim und blieben auch länger als 2022

Positiv fiel auch Winters Blick auf die Wirtschaft aus: 1658 gemeldete Gewerbebetriebe mit mehr als 12.500 Beschäftigten seien ein neuer Rekord. Dabei ist Mindelheim nicht nur bei Unternehmern beliebt, sondern auch bei Touristen: Zwischen Januar und September 2023 reisten mehr als 20.300 Gäste an, das sind elf Prozent mehr als 2022. Durchschnittlich blieben sie drei Tage in der Stadt, das entspricht einer Steigerung von 8,3 Prozent. Allerdings wäre durchaus noch Platz für weitere Gäste: Die 417 Betten der sieben Betriebe waren zu 48,8 Prozent ausgelastet.

Nach dem Rückblick auf die zahlreichen kulturellen Veranstaltungen in diesem Jahr, das soziale Angebot und Projekte wie das neue Obdachlosenwohnheim oder die Erweiterung der Unternenwände im Friedhof übergab Winter das Wort an Polizeichefin Dagmar Bethke. Da die offizielle Kriminalitätsstatistik erst im März vorgestellt wird, nannte sie zwar nur Trends, doch die legen nahe, dass man sich in Mindelheim durchaus sicher fühlen kann. Zwar sei 2023 häufiger in Wohnungen eingebrochen worden als 2023, der Großteil dieser Einbrüche sei aber bereits aufgeklärt. Auch die Angst, in Mindelheim auf offener Straße überfallen oder vergewaltigt zu werden, sei mit Blick auf die Zahlen unbegründet. Sorge bereitet Bethke lediglich, dass die Zahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss deutlich zugenommen hat. Zu guter Letzt warb sie um weitere Schulweghelfer. Aktuell gebe es lediglich neun Ehrenamtliche, die den Schulweg absichern.

Heutige Autos sind oft zu groß für Standard-Parkflächen

In der anschließenden Diskussion brachte Franz Drexel die Park-Situation in der Peter-Dörfler-Straße zur Sprache, die bereits im vergangenen Jahr Thema war. Weil auf beiden Straßenseiten Autos parkten, kämen Müll- und Baufahrzeuge oder auch der Rettungsdienst nicht durch. Laut dem scheidenden Leiter des Ordnungsamtes, Ralf Müller, sieht es in anderen Nebenstraßen kaum besser aus. Die einzige Lösung wäre in der ganzen Stadt ein einseitiges Parkverbot. Das aber würde die Parkflächen extrem verknappen. Auch Parkplätze auf der Straße zu markieren, sei keine Lösung, weil viele Autos für die Standardbreite von 2,30 Metern zu breit seien. "Die Straßen wachsen einfach nicht mit den Autos mit", so Müller. Bürgermeister will versuchen, das Problem mit verstärkten Parkkontrollen zu lindern.

Mathias Richter regte einen Radweg zur Mindelburg an und erkundigte sich zudem, ob in Mindelheim Wohnmobilstellplätze geplant seien, die sicherlich weitere Touristen in die Stadt führen würden. Wie Winter ausführte, sehe die geplante Umgestaltung der Schwabenwiese auch Wohnmobilstellplätze vor. Aktuell fehlten jedoch die Mittel dafür, das Vorhaben wurde zurückgestellt. Daneben kritisierte Richter, dass einige Unternehmen in der Allgäuer Straße die Gehwege nicht räumten. Wie Ordnungsamtsleiter Müller erläuterte, könne die Stadt, wenn sie davon erfahre, zwar einen Verstoß feststellen, müsse dem Hauseigentümer dann aber vier Wochen Zeit geben, um dazu Stellung zu nehmen. In dieser Zeit habe sich das Problem dann in der Regel von selbst erledigt.

Bernd Eichler schließlich nutzte die Aussprache, um sich von Herzen bei der Stadt für ihre Unterstützung zu bedanken. Er wohnt in dem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße, bei dessen Errichtung es massive Probleme mit dem Bauträger gegeben habe. Bürgermeister Winter und Ordnungsamtsleiter Müller hätten stets ein offenes Ohr für ihn gehabt. Seine Hoffnung, dass es für die geplante Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauses einen Zuschuss von der Stadt geben könnte, musste Winter jedoch enttäuschen. Eine Förderung für Mehrfamilienhäuser habe es noch nie gegeben und auch die Förderung für Einfamilienhäuser solle auslaufen und das Geld künftig in andere Klimaschutzprojekte investiert werden.