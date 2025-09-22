Bunte Schultüten und strahlende Augen

Mit strahlenden Augen und bunten Schultüten starteten 24 Erstklässler in ihr erstes Schuljahr an der St.-Josef-Schule in Mindelheim. Dort wurden sie von Klassenlehrerin Claudia Mayer und dem Klassenmaskottchen Erdmännchen Eli musikalisch begrüßt. Nun freuen sich alle auf ein spannendes und lehrreiches Schuljahr mit vielen tollen Erlebnissen und neuen Freundschaften. Von links nach rechts unten sitzend im Bild zu sehen sind: Sophie Rückstieß, Noah Bartenschlager, Felicitas Kerber, Lilli Rappold, Elena Eisert, Korbinian Waigel, Felix Jäckle, Elisa Handfest, Rebecca Neubauer, Silas Dreher, Constantin Handfest und von oben stehend von links nach rechts: Klassenlehrerin Claudia Mayer, Annalina Herzog, Marie-Sophie Seidel, Felix Brischler, Curt Wendorf, Samuel Rios-Holzmann, Fiona Hennessen, Anakin Jean-Luc Rosenberg, Josephina Scharpf, Alina Dröber, Marie-Sophie Mayer, Lara Sauter und Yennefer Bochinski

