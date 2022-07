Busunternehmen warnt vor Busausfällen auch im Schulverkehr

Hoher Krankenstand bei der VG Kirchweihtal sorgt für Probleme. Das könnte am Montag auch Schülerinnen und Schüler im Unterallgäu betreffen.

Die Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal mit Sitz in Kaufbeuren hat aktuell so schwerwiegende Personalprobleme, dass es am kommenden Montag zu Ausfällen beim Busverkehr kommen kann. Betroffen davon wäre möglicherweise auch der Schulbusverkehr.

Wie die Geschäftsführung des Unternehmens dem Maristenkolleg mitgeteilt hat, kommt es unter Umständen ab kommendem Montag, 18. Juli aufgrund einer „überdurchschnittlichen Krankenquote beim Fahrpersonal“ dazu, dass nicht alle Linienfahrten erfolgen können. Auch das Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim informierte die Eltern über die Probleme bei dem Busunternehmen.

Das Verkehrsunternehmen will unbedingt versuchen, Ausfälle insbesondere zu den schulrelevanten Zeiten zu vermeiden. Alle Eltern und Schüler werden gebeten, sich am Sonntagabend oder am Montag vor Fahrtantritt auf der Homepage der VG Kirchweihtal zu informieren, ob und welche Busse ausfallen. (mz)