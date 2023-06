Carsharing: Ein Antrag bleibt seit Monaten liegen

Wie lange muss ein Antrag einer Fraktion im Kreistag schmoren, bis er behandelt wird? SPD und FDP haben hier ganz spezielle Erfahrungen machen müssen.

Kreisrat Mike Hammermayer ( FDP) verweist auf einen gemeinsamen Antrag von FDP und SPD, den Roland Ahne formuliert hat. Dieser stammt vom 1. September 2022. Seither sind also mehr als neun Monate vergangen, ohne dass er bisher im Mobilitätsausschuss behandelt worden wäre. Damals hatte die SPD/FDP-Kreistagsfraktion beantragt, das Carsharing im Landkreis durch folgende Maßnahmen weiter auszubauen und zu fördern:

Mitgliedschaft des Landkreises Unterallgäu im Verein Carsharing Kaufbeuren (Ortsgruppe Türkheim und Mindelheim ), verbunden mit der aktiven Nutzung durch die Mitarbeiter des Landkreises und einer finanziellen und ideellen Förderung (analog Stadt Mindelheim ).

Einladung eines Referenten zum Thema Carsharing auf die nächste Sitzung des Mobilitätsausschusses.

Die Verwaltung wird damit beauftragt, zu überprüfen, ob es möglich ist, landkreiseigene Fahrzeuge zur Kostenoptimierung Carsharing-Fahrzeuge des Fahrzeugpools den beteiligten Bürgern zur Verfügung zu stellen, um einen Carsharing-Stellplatz am Landratsamt zu ermöglichen.

Die Carsharing-Angebote sollen zudem optimal mit dem öffentlichen Personennahverkehr verzahnt werden und langfristig ein weiterer Carsharing-Platz, buchbar über bereits bestehende Plattformen, in jeder Unterallgäuer Gemeinde forciert und gefördert werden, um ein ideales Netzwerk zu schaffen.

Carsharing hilft, die Umwelt zu schonen, sagen FDP und SPD

Zur Begründung heißt es in dem Antrag, durch das vermehrte Carsharing ließen sich nicht nur Emissionen beim Verkehr, sondern vor allem bei der Produktion von Automobilen einsparen. Das Tauschen und Teilen liege im Trend, spare Kosten und sei gut für die Umwelt. Hier sollte auch der Landkreis Unterallgäu mit gutem Beispiel vorangehen und sich aktiv an den bereits bestehenden guten Beispielen des Carsharing-Vereins Kaufbeuren wie auch der Stadt Mindelheim orientieren. Durch die Mitgliedschaft entstünde nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine ideelle Unterstützung des aktiven Carsharing-Vereins.

Durch einen Referenten mit Fachwissen zum Thema Carsharing sollen auch die Ausschussmitglieder im Mobilitätsausschuss als Multiplikatoren für das Thema sensibilisiert und gewonnen werden. Unter 10.000 Kilometer jährlicher Fahrleistung sei Carsharing nicht nur die ökologischere, sondern auch die ökonomischere Lösung. Durch digitale Plattformen sind die Autos mittlerweile einfach buchbar und auch die Abrechnung stelle kein Problem mehr dar. So können Privatleute, Unternehmen oder auch Kommunen eigene Fahrzeuge für das Carsharing zur Verfügung stellen und auch selber Carsharing-Autos zur Kosteneinsparung nutzen.

Ein Stellplatz am Landratsamt Unterallgäu wäre wünschenswert

Schon jetzt sei es möglich, dass der Landkreis in einem bestehenden Carsharing-Verein Mitglied wird, dessen Autos nutzt und somit den eigenen Fuhrpark entlastet. "Hier ist ein durchaus beachtliches Kosteneinsparungspotenzial vorhanden, da Anschaffungen von weiteren eigenen Fahrzeugen reduziert werden können", heißt es in dem Antrag. Ein Stellplatz direkt am Landratsamt, der auch eine Nutzung durch Mitarbeiter der Kreisklinik Mindelheim ermöglichen würde, wäre sehr wünschenswert.

Das Landratsamt teilt mit, dieses Thema werde derzeit von der Verwaltung bearbeitet. Zur Begründung, warum das nicht schneller geht, teilt die Pressestelle mit, es sei sehr komplex, da es die Bereiche Individualverkehr, ÖPNV und innere Organisation des Landratsamts berührt und verknüpft. Auf der Tagesordnung des Mobilitätsausschusses im Juni habe das Thema keinen Platz mehr gefunden und werde jetzt voraussichtlich in der nächsten Ausschuss-Sitzung behandelt. Das wird im Herbst sein. "Darüber haben wir die SPD/FDP-Fraktion auch informiert und die Fraktion war damit einverstanden", so Eva Büchele. Bei Kreisrat Mike Hammermayer hört sich das anders an. (mz)