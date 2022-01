Chefarzt appelliert bei Demo in Mindelheim an die Vernunft

Plus Dr. Nuscheler spricht auf dem Mindelheimer Marienplatz von einer „Tragik der Impfverweigerung“. In Mindelheim starben auch ungeschützte Jüngere.

Ein überparteiliches Bündnis der im Stadtrat vertretenen Parteien – mit Ausnahme der AfD – hatte am Mittwochabend zur zweiten Kundgebung von „ Mindelheim ist verantwortungsbewusst“ aufgerufen, die der Dritte Bürgermeister Roland Ahne organisiert hat. Rund 270 Frauen und Männer waren dem Aufruf gefolgt und setzten auf dem Marienplatz ein Zeichen fürs Impfen gegen das Coronavirus.