Christel Lidel rückt in den Mindelheimer Stadtrat nach

Im Stadtrat von Mindelheim kommt es zur Hälfte der Legislaturperiode zu einem Wechsel. Christel Lidel, die bereits in der vorigen Wahlperiode im Stadtrat war, rückt nach.

Für die Mindelheimerin ist das nichts Neues. Schon einmal, 2017, rückte Lidel in den Stadtrat nach. Damals war Hannelore Lutzenberger aus eigenem Wunsch ausgeschieden. Lidel nahm ihren Platz bei der Bürgergemeinschaft ein.

2020 wechselte Ursula Kiefersauer von der CSU zur Bürgergemeinschaft. Sie konnte bei der Kommunalwahl ihren Sitz im Stadtrat wieder sichern. Für Christel Lidel reichte es für den Wiedereinzug knapp nicht. Sie stand seither an erster Stelle der Nachrücker.

Ein Stadtrat muss aus gesundheitlichen Gründen aufhören

Nun hat Michael Gerle, der seit 15 Jahren dem Stadtrat angehört und über mehrere Jahre hinweg auch Fraktionssprecher der Bürgergemeinschaft war, seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik vollzogen. Auf Nachfrage verwies Gerle auf gesundheitliche Probleme, derentwegen er in jüngster Zeit wiederholt dem Stadtrat und seinen Ausschüssen fernbleiben musste.

Am Montag, 22. Mai, rückt Christel Lidel in den Stadtrat nach. Um 18.30 Uhr in öffentlicher Sitzung wird sie im großen Sitzungssaal des Rathauses vereidigt. Weitere Themen im öffentlichen Teil des Stadtrates sind: Einbau einer Zentralheizung in die Gebäude am Anger 3,5 und 7. Ferner geht es um den Bebauungsplan "Memminger Straße südlich, Mindel westlich". Hier soll der Billigungsbeschluss gefasst werden.