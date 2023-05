Christel Lidel zum zweiten Mal im Mindelheimer Stadtrat vereidigt

Stehenden Applaus gab es für Christel Lidel: Nach drei Jahren Pause ist sie für die Bürgergemeinschaft in den Mindelheimer Stadtrat zurückgekehrt.

Stehenden Applaus gab es am Montagabend im Stadtrat für eine Frau, die offenbar gefehlt hat. Die so von ihren früheren und künftigen Kolleginnen und Kollegen Bedachte sagte kurz und bündig: "Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Es ist fast wie ein Heimkommen." Nach drei Jahren Pause ist Christel Lidel für die Bürgergemeinschaft in den Mindelheimer Stadtrat zurückgekehrt. Bei der Kommunalwahl hat er knapp nicht gereicht für den Wiedereinzug. Sie war erste Nachrückerin. Lidel war bereits in der vorigen Legislaturperiode als Nachrückerin im Stadtrat vertreten, als sie für die Bürgergemeinschaft Hannelore Lutzenberger nachgefolgt war. Nun hat aus gesundheitlichen Gründen Michael Gerle sein Ehrenamt niedergelegt.

Christel Lidel legte am Montagabend vor dem Stadtrat nach der Gemeindeordnung den Eid ab. "Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaats Bayern. Ich schwöre, den Gesetzen gehorsam zu sein und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Ich schwöre, die Rechte der Selbstverwaltung zu wahren und ihren Pflichten nachzukommen, so wahr mir Gott helfe." Zur Sitzung war auch Mihcael Gerle gekommen, der offiziell in der Jahresschlussitzung verabschiedet wird. Gerle hat sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Das Bild zeigt von links Ursula Kiefersauer, Manfred Schuster, Christel Lidel und Michael Gerle von der Bürgergemeinschaft. (jsto)