Mindelheim

25.01.2024

Christos Georgiadis kommt in die nächste Runde

Plus Bei der Casting-Show "Ich will zum ESC" hat es Christos Georgiadis in die nächste Runde geschafft. Was den Mindelheimer antreibt.

Von Josephine von der Haar

Gleich als erster war Christos Georgiadis an der Reihe: Bei der Castingshow "Ich will zum ESC" sang der Mindelheimer seinen selbstgeschriebenen Song "Be Yourself". Das beeindruckte die Juristen Rea Garvey und Conchita Wurst. Beide boten ihm einen Platz in ihrem Team an. Georgiadis entschied sich für das Team der ehemaligen ESC-Gewinnerin Conchita Wurst: "Ich werde dir zum zehnjährigen Jubiläum einen Sieg bescheren", sagte der 21-jährige.

Nach den Castings treten die jeweils fünfköpfigen Teams der beiden Juroren gegeneinander an. In der dritten, am Donnerstag veröffentlichten Folge gab es ein Stimmcoaching. An deren Ende mussten zwei Personen die Sendung verlassen - wer, das wird in der kommenden Folge am 30. Januar verraten. Alle insgesamt acht Episoden werden in der ARD-Mediathek veröffentlicht.

