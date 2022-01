Mindelheim

07:30 Uhr

Corona-Demos in Mindelheim sind schwer zu verbieten

Zum bereits vierten Corona-Spaziergang trafen sich am vergangenen Montag rund 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Mindelheimer Altstadt.

Plus Im Zusammenhang mit den „Montagsspaziergängen“ hat die SPD/FDP-Kreistagsfraktion einen Antrag an Landrat Eder gestellt. Jetzt sind Landratsamt und Polizei am Zug.

Von Sandra Baumberger

In den vergangenen Wochen fanden in Mindelheim vier sogenannte „Montagsspaziergänge“ statt, bei denen von Mal zu Mal mehr Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gingen. Und zwar zunächst unangemeldet und ohne sich an Abstandsregeln und Maskenpflicht zu halten. Roland Ahne, der Vorsitzende der SPD/FDP-Kreistagsfraktion, hatte deshalb an diesem Montag wie berichtet zu einer angemeldeten Gegendemonstration aufgerufen – und sich außerdem im Namen seiner Fraktion mit einem Eilantrag an Landrat Alex Eder gewandt.

