Corona-Maßnahmen: Die Jugendlichen sollten mitentscheiden

Plus Jugendliche müssen in der Pandemie besonders zurückstecken. Sie sollten bei künftigen Entscheidungen der Politik eingebunden werden.

Um die Pandemie zu überwinden, müssen alle Teile der Bevölkerung an einem Strang ziehen. Es ist nur als gemeinsame Kraftanstrengung zu schaffen. Seit fast zwei Jahren müssen Jugendliche jedoch immer besonders zurückstecken, sollen aus Solidarität zu den Älteren ihre sozialen Kontakte einschränken.